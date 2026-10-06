GECI INTERNATIONAL : PROROGATION DU DÉLAI DE RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

GECI International informe ses actionnaires de la prorogation du délai de réunion de son Assemblée Générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.

Par requête en date du 24 septembre 2026, la Société a sollicité la prorogation d'un mois du délai de réunion de son Assemblée Générale, l'indisponibilité des locaux initialement retenus ayant contraint la Société à reporter cette assemblée et à procéder à une nouvelle convocation.

Par ordonnance reçue le 2 octobre 2026, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a fait droit à cette requête et a prorogé le délai de tenue de l'Assemblée Générale jusqu'au 31 janvier 2027. Celle-ci se tiendra le jeudi 15 octobre 2026 à 8h30, dans les locaux de la société ARDEKO situés au 58 avenue du Général de Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt , salle Louxor.

Pour rappel, les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont consultables sur le site internet de la Société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

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