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GECI INTERNATIONAL : PROROGATION DU DÉLAI DE RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
information fournie par Actusnews 06/10/2026 à 08:00

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GECI International informe ses actionnaires de la prorogation du délai de réunion de son Assemblée Générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.

Par requête en date du 24 septembre 2026, la Société a sollicité la prorogation d'un mois du délai de réunion de son Assemblée Générale, l'indisponibilité des locaux initialement retenus ayant contraint la Société à reporter cette assemblée et à procéder à une nouvelle convocation.

Par ordonnance reçue le 2 octobre 2026, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a fait droit à cette requête et a prorogé le délai de tenue de l'Assemblée Générale jusqu'au 31 janvier 2027. Celle-ci se tiendra le jeudi 15 octobre 2026 à 8h30, dans les locaux de la société ARDEKO situés au 58 avenue du Général de Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt , salle Louxor.

Pour rappel, les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont consultables sur le site internet de la Société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

__________

GECI International
Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00
relation.investisseurs@geci.net 		ACTUS Finance et Communication
Cyril Combe / Marie-Claude Triquet
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 36
geci@actus.fr

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100675-geci-ag-2026-cp-prorogation-du-delai-de-reunion.pdf

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