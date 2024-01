GECI INTERNATIONAL : Prise Effet Regroupement Actions

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

FINALISATION DE L'OPERATION DE REGROUPEMENT D'ACTIONS GECI INTERNATIONAL

GECI International (la « Société ») annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro à émettre pour dix mille (10.000) actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale à regrouper. Cette opération a pris effet le 5 janvier 2024.

Les actions anciennes GECI International de 0,0001 euro de valeur nominale (code ISIN : FR0000079634) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 2 janvier 2024 et ont été remplacées par les actions GECI International nouvelles de 1 euro de valeur nominale (code ISIN : FR001400M1R1) le 3 janvier 2024. Le code mnémonique (ALGEC) reste inchangé.

Il est précisé que depuis le 3 janvier 2024 les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus sont vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ceux-ci tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 3 janvier 2024. Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO le 15 novembre 2023, rectifié le 20 novembre 2023 et disponible sur le site de la Société.

A l'issue de ces opérations, le capital social de la Société s'élève à 465 477,00 euros divisé en 465 477 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

La Société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital a pris fin le 5 janvier 2024 (inclus).

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart city » et du monde des transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net