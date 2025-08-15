 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GECI International: nouvelles modalités pour les OS et BSA
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 13:12

(Zonebourse.com) - GECI International annonce avoir obtenu le soutien de ses porteurs d'obligations simples (OS) et de BSA pour modifier certaines modalités de ces instruments financiers émis le 18 février, à l'issue des assemblées des porteurs réunies jeudi.

Cette décision prolonge et ajuste la franchise accordée lors de l'émission initiale, mise en place pour permettre à GECI de déployer son plan de développement sur des marchés stratégiques comme le Calcul Haute Performance et les Smart Cities.

Ces modifications comprennent une suspension de l'amortissement des OS jusqu'en juin 2026, avec une reprise des remboursements mensuels à cette date, ainsi qu'une prolongation de la maturité des OS et des BSA de dix mois, soit jusqu'au 18 mars 2027.

Elles comportent aussi un ajustement des primes de remboursement (avec possibilité pour les porteurs d'OS de participer aux augmentations de capital par compensation de créances) et des conditions d'exercice des BSA pour maintenir leur attractivité.

Valeurs associées

GECI INTL
3,140 EUR Euronext Paris +2,28%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

