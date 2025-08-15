GECI International: nouvelles modalités pour les OS et BSA
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 13:12
Cette décision prolonge et ajuste la franchise accordée lors de l'émission initiale, mise en place pour permettre à GECI de déployer son plan de développement sur des marchés stratégiques comme le Calcul Haute Performance et les Smart Cities.
Ces modifications comprennent une suspension de l'amortissement des OS jusqu'en juin 2026, avec une reprise des remboursements mensuels à cette date, ainsi qu'une prolongation de la maturité des OS et des BSA de dix mois, soit jusqu'au 18 mars 2027.
Elles comportent aussi un ajustement des primes de remboursement (avec possibilité pour les porteurs d'OS de participer aux augmentations de capital par compensation de créances) et des conditions d'exercice des BSA pour maintenir leur attractivité.
Valeurs associées
|3,140 EUR
|Euronext Paris
|+2,28%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance, avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska. Les futures sur indices ... Lire la suite
-
Après une accalmie jeudi due aux orages, le thermomètre repart à la hausse vendredi avec 70 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au huitième jour de la canicule qui touche le pays et le sud de l'Europe. Le mercure doit atteindre de nouveau ... Lire la suite
-
Le gouvernement malien dirigé par une junte a arrêté plusieurs officiers, dont deux généraux, et un ressortissant français, les accusant d'avoir participé à un complot visant à déstabiliser le pays, selon un communiqué officiel et les médias d'État. Le Mali, où ... Lire la suite
-
Un arbre "fauché par la haine antisémite", a réagi François Bayrou. L'émotion était vive et les condamnations politiques unanimes vendredi après la découverte de l'abattage de l'olivier planté à Epinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer