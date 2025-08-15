GECI International: nouvelles modalités pour les OS et BSA information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 13:12









(Zonebourse.com) - GECI International annonce avoir obtenu le soutien de ses porteurs d'obligations simples (OS) et de BSA pour modifier certaines modalités de ces instruments financiers émis le 18 février, à l'issue des assemblées des porteurs réunies jeudi.



Cette décision prolonge et ajuste la franchise accordée lors de l'émission initiale, mise en place pour permettre à GECI de déployer son plan de développement sur des marchés stratégiques comme le Calcul Haute Performance et les Smart Cities.



Ces modifications comprennent une suspension de l'amortissement des OS jusqu'en juin 2026, avec une reprise des remboursements mensuels à cette date, ainsi qu'une prolongation de la maturité des OS et des BSA de dix mois, soit jusqu'au 18 mars 2027.



Elles comportent aussi un ajustement des primes de remboursement (avec possibilité pour les porteurs d'OS de participer aux augmentations de capital par compensation de créances) et des conditions d'exercice des BSA pour maintenir leur attractivité.





