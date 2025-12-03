Football/Ligue des nations-Les Bleues 3es après leur nul en Suède, l'Espagne encore titrée

Football/Ligue des nations-Les Bleues 3es après leur nul en Suède

L'équipe de France féminine de football est passée par toutes les émotions mais a fini par décrocher la troisième place de la Ligue des nations après son match nul après prolongation mardi en Suède (2-2), quatre jours après sa victoire au match aller (2-1).

Les Bleues grimpent de nouveau sur le podium de la compétition après leur finale perdue l'an passé face à l'Espagne (2-0), qui a remporté mardi sa deuxième Ligue des nations consécutive après sa victoire contre l'Allemagne (3-0, 0-0 à l'aller).

La troisième place a pourtant failli échapper aux Françaises en raison d'une très mauvaise fin de temps réglementaire.

Clara Mateo avait ouvert la marque (58e) grâce au travail de Kadidiatou Diani mais la Suède a renversé le cours du match : Evelyn Ijeh a égalisé de la tête (84e), avant que sa coéquipière Rosa Kafagi n'envoie les deux équipes en prolongation dans le temps additionnel (90e+2).

Au début de la seconde période de la prolongation, Kelly Gago a finalement permis aux Tricolores d'égaliser et de reprendre l'avantage sur l'ensemble des deux matches (106e).

Les joueuses de Laurent Bonadei, qui avait effectué six changements par rapport au match aller, ont montré un meilleur visage sur la pelouse synthétique de la Stockholm Arena que quatre jours plus tôt à Reims (Marne). Mais l'efficacité a fait défaut à Clara Mateo (3e), Elisa De Almeida (8e, 14e), qui a touché le poteau, ou encore Kadidiatou Diani (77e).

Les Suédoises ont aussi quelques occasions, sauvées devant le but français par Kessya Bussy (35e) et Elisa De Almeida (64e).

Battue sur les deux tirs cadrés suédois, la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin a mal jugé la trajectoire du ballon sur le deuxième but adverse.

Mais les Bleues ont réussi à rebondir en prolongation pour conclure l'année 2025 sur une note positive et éviter ainsi une nouvelle désillusion. En juillet, elles avaient été éliminées en quart de finale de l'Euro par l'Allemagne malgré une centaine de minutes jouées en supériorité numérique (1-1, 6-5 aux t.a.b.).

Elles avaient de nouveau trébuché en octobre face aux Allemandes en demi-finales de la Ligue des nations (défaite 3-2 au cumulé).

La prochaine échéance de l'équipe de France féminine aura lieu en mars, avec le début de sa campagne de qualifications à la Coupe du monde 2027, par un déplacement en Irlande avant de recevoir la Pologne.

