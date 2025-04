Geci International met fin à son contrat de financement ORNAN

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Geci International annonce avoir résilié le contrat de financement en obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) d'un montant nominal de 10 millions d'euros, conclu le 12 mai 2023 avec Yorkville Advisors. Seuls 250 000 euros avaient été utilisés. "Cette décision reflète la dynamique positive du groupe, portée par la montée en puissance de ses activités stratégiques à forte croissance, notamment le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities", précise le groupe spécialisé dans la technologie et le digital.

