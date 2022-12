GECI INTERNATIONAL : Lettre aux Actionnaires

Chère actionnaire, cher actionnaire,



GECI International réalise un bon début d'exercice et confirme sa capacité à croître fortement tout en renforçant son profil de rentabilité. La créativité et la qualité de nos offres sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies et l'amélioration de leur exécution sont autant de facteurs qui portent notre redressement.



Nous abordons la seconde partie de l'exercice avec confiance, mais dans le contexte géopolitique et sanitaire actuel, nous restons vigilants et comptons sur l'agilité de nos équipes et l'élargissement de notre modèle économique aux domaines de la smart city pour renforcer davantage notre croissance et notre rentabilité.



FAITS MARQUANTS DU PREMIER 1 ER SEMESTRE 2022-23

Une progression des performances économiques dans une conjoncture perturbée

Une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires

Une forte progression des activités de calcul haute performance (HPC), d'informatique financière et des télécoms au Brésil

Le renouvellement de plusieurs référencements clients et l'obtention de nouveaux contrats majeurs, en particulier au Brésil

L'allègement de la structure de coûts du Groupe

Des résultats semestriels en nette amélioration

Le renforcement de la structure financière

Une dynamique créative et une internationalisation soutenues par l'élargissement du modèle économique à la smart city

Nos indicateurs économiques et financiers sont en amélioration sur le semestre. Malgré une conjoncture internationale incertaine qui s'éternise, la dynamique de croissance du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies, plus particulièrement en HPC, en informatique financière et dans les Télécoms au Brésil, a permis de compenser le ralentissement des activités d'infogérance et de télécoms en France, ainsi que le désengagement des activités en Afrique du Sud.



Notre dynamique de croissance à plus forte valeur ajoutée, notre stricte maîtrise des coûts après trois semestres de baisse significative et la poursuite de notre important désendettement ont permis une nette amélioration de nos résultats et de notre structure financière.



CHIFFRES CLES DU SEMESTRE (au 30 septembre 2022)

CHIFFRE D'AFFAIRES





9,8 M€

+16,4% Résultat net

(part du Groupe)



(0,3) M€

+1,1 M€ Capitaux propres

part du Groupe



2,6 M€

+1,0 M€ Endettement financier

net



6,6 M€

-1,0 M€

Les résultats de ce premier semestre sont encourageants et nous confortent dans notre objectif d'une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires annuel qui devrait s'accompagner d'une nouvelle amélioration de nos résultats. Ils nous permettent également d'aborder l'avenir avec détermination pour répondre aux nouveaux défis d'une planète en plein bouleversement en accompagnant organisations et entreprises dans leurs besoins de transformation numérique, écologique et énergétique.



INNOVATIONS ET SMART CITY



Notre société toute entière évolue profondément, de nombreuses opportunités se font jour, et nos piliers que sont la Technologie et le Digital sont les terrains sur lesquels nous entendons renforcer nos ambitions de développement et engager une nouvelle dynamique entrepreneuriale.



Nous poursuivons activement notre stratégie d'innovations pour accroître la convergence de nos deux pôles d'activité, renforcer nos positions sur des marchés à fort potentiel - télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique - et élargir notre modèle économique à de nouveaux relais de croissance avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents dédiés au marché mondial de la smart city.



La smart city ouvre de nouveaux champs de collaboration et stimule l'innovation et la créativité à travers le monde. L'exploitation des données et la création de nouveaux produits et services incitent les entreprises traditionnelles et numériques à nouer des alliances nouvelles, le plus souvent avec le soutien des collectivités. GECI International s'inscrit dans ce mouvement et a développé au cours des derniers exercices un réseau international de partenariats technologiques et d'alliances commerciales au sein d'un écosystème lié à la smart city.



L'accord de distribution exclusif en Israël et au Brésil, confirmé en septembre dernier avec la société Gertrude SAEM pour son système de gestion de trafic intelligent, en est un exemple et constitue un jalon important dans la constitution de nos offres ITS - Intelligent Transportation System. Cette solution, qui a immédiatement bénéficié de marques d'intérêt de la part d'acteurs publics en Israël, présente un potentiel commercial significatif lié à la congestion du trafic urbain et routier et à son énorme coût économique.



Parallèlement, nous entreprenons d'autres développements stratégiques pour concevoir et commercialiser des produits et services innovants liés à la smart city.



Notamment, en début d'année 2023, dans le cadre d'une coopération avec une start-up brésilienne spécialiste des produits IoT, nous entendons engager la conception d'une solution d'automation d'éclairage public, permettant aux villes de réaliser des économies d'énergie substantielles.



Cette solution sera testée dans le cadre d'un projet pilote mené avec le soutien du Parc Technologique de la ville de São José Dos Campos* dans le but d'obtenir le label qualité « Solution Smart City & IoT ». L'obtention de ce label devrait nous permettre d'initier des développements commerciaux au Brésil grâce à l'expertise d'intégrateur de notre filiale AS+ Do Brazil pour déployer la solution dans la région.



RENFORCER NOTRE CROISSANCE FUTURE



Nos projets dans la smart city s'inscrivent dans notre stratégie de développement et d'incubation de projets innovants à fort potentiel et sont sources de croissance future pour notre Groupe. À travers nos partenariats technologiques ou commerciaux, l'apport de sociétés émergentes, bénéficiant des synergies du Groupe pour optimiser le développement de leurs innovations, permet de renforcer à la fois nos technologies, nos offres et notre valeur ajoutée.



Pour accélérer nos développements, nous avons décidé un recours au financement autorisé par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020. Ce nouveau renforcement de nos ressources financières est justifié par les perspectives commerciales qui s'accumulent sur des nouveaux gisements de création de valeur et nécessitent un besoin en fonds de roulement suffisant.



Avec la convergence de nos activités en digital et technologie, l'esprit d'innovation qui nous anime depuis notre création, notre maîtrise des projets complexes, notre capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, nous nous donnons les moyens d'élargir notre modèle économique, tout en ancrant notre développement dans une trajectoire de croissance rentable



Nos remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui nous font confiance et nous ont

soutenu sans faille toutes ces dernières années.

Paris, le 21 décembre 2022



Serge Bitboul

Président Directeur Général

* le plus grand centre d'innovation d'Amérique Latine ( https://pqtec.org.br/en/ ) . São José dos Campos est la ville de Embraer, à l'image de Toulouse avec Airbus.

