GECI INTERNATIONAL : Le renouvellement stratégique d'un contrat au Brésil

GECI International renforce sa présence au Brésil avec le renouvellement stratégique d'un important contrat avec un leader mondial des technologies numériques et des Smart Cities

GECI International (FR001400M1R1 - ALGEC), Groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie, annonce le renouvellement stratégique du contrat entre sa filiale AS+ DO Brasil et un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la communication pour l'installation et la mise en service de réseaux et technologies mobiles au Brésil.

Ce renouvellement, qui s'inscrit dans le prolongement d'une relation initiée il y a cinq ans, témoigne de la solidité du partenariat entre AS+ DO Brasil et cet acteur de référence dans le déploiement et la maintenance d'infrastructures télécoms stratégiques.

Le contrat, d'une durée de 18 mois à compter du 1 er avril 2025, couvre plusieurs régions clés du pays, notamment le Nord-Est, Rio de Janeiro/Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná/Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo et le Centre-Ouest.

Avec une valeur estimée à 35,6 millions de reals brésiliens (soit environ 5,7 millions d'euros), ce projet comprend des prestations variées et complexes couvrant plusieurs domaines techniques : infrastructures mobiles, transmissions, équipements d'infrastructure et installations métalliques.

En renouvelant sa confiance à AS+ DO Brasil, ce leader mondial confirme la qualité des services fournis par le Groupe et son expertise reconnue dans l'accompagnement des opérateurs télécoms dans leur transformation numérique. Ce contrat renforce la présence de GECI International au Brésil, un marché stratégique où sa filiale contribue activement à l'évolution des réseaux mobiles de nouvelle génération et au développement des Smart Cities.

Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de GECI International visant à consolider sa position sur le marché des technologies numériques en Amérique Latine.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

« Smart Solutions for a Smart World »

GECI International est un acteur majeur du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe s'engage à concevoir et développer des solutions intelligentes qui transforment les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Avec une expertise reconnue et un écosystème de partenariats stratégiques, GECI International propose des offres sur mesure axées sur la transformation numérique, le Calcul Haute Performance (HPC), la smart city et les technologies émergentes. Le Groupe se distingue par sa capacité à accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs processus et l'accélération de leur compétitivité sur des marchés en pleine expansion, tels que le Big Data, le Cloud Computing, l'Intelligence Artificielle et les solutions pour les villes intelligentes.

Présent en Europe et au Brésil, GECI International emploie plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, dédiés à la réussite des entreprises et organisations dans leur recherche d'efficacité et de performance.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net