GECI INTERNATIONAL : GECI International : Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2025

Exercice 2024-25

Paris, le 26 septembre 2025 – 18h30

Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2025

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de GECI International (la « Société ») s'est réunie le 25 septembre 2025 à 10 heures au 58 avenue Émile Zola, Bâtiment B – 92100 Boulogne-Billancourt.

11 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 276 960 actions (soit 25,81 % du capital), donnant droit à 277 740 voix (soit 25,82 % des droits de vote).

Toutes les résolutions ont été adoptées.

Le résultat détaillé du vote est consultable sur le site internet de la société ( www.geci.net ).

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des offres sur mesure et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

