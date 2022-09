GECI INTERNATIONAL : GECI International renforce son Développement Stratégique en Israël et au Brésil

GECI INTERNATIONAL ETOFFE SON PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE DANS LA SMART CITY ET RENFORCE SON DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE EN ISRAËL ET AU BRESIL

GECI International signe un accord de distribution exclusif en Israël et au Brésil avec la société Gertrude SAEM spécialisée dans le domaine de l'ITS - Intelligent Transportation System.

Cet accord exclusif entre les deux sociétés prévoit la distribution par les filiales de GECI International en Israël et au Brésil du logiciel Gertrude ITS, développé par la société Gertrude SAEM. Ce système de conduite de trafic intelligent optimise les flux de véhicules publics et privés, réduit la pollution et améliore la sécurité des voies urbaines et métropolitaines.

Créée en 1981, Gertrude SAEM est une société française reconnue sur le plan international. Fort d'une expérience dans le domaine de l'ITS de plus de 40 ans, son système de conduite de trafic intelligent en temps réel répond aux enjeux clés des villes et agglomérations d'aujourd'hui sur-congestionnées et aux besoins des « smart cities ».

La société Gertrude SAEM démontre un savoir-faire exceptionnel apprécié des donneurs d'ordre et compte des références prestigieuses en France et à l'international (Algérie, Argentine, Chine, France, Maroc, Mexique, Pologne, Portugal).

Gertrude SAEM et GECI International poursuivent une relation commencée en 2019 qui a conduit à un intérêt croissant des organismes de gestion des transports en Israël et à la sélection récente de Gertrude ITS pour un appel d'offres international mené par l'une des principales entreprises de planification et d'exécution de projets d'infrastructures et de transports du pays, également gestionnaire des routes et autoroutes de la région centre.

Ce nouveau partenariat contribue à enrichir le portefeuille technologique de GECI International et lui permet de pénétrer le marché de la smart city, marché très significatif à l'échelle internationale sur lequel son expérience et son savoir-faire, technologique et digital, devraient permettre de favoriser l'expansion des solutions Gertrude ITS. En plus d'Israël, où des missions de partenariat sont mises en place avec des sociétés israéliennes afin de constituer des consortiums de réponse compétitive, cet accord sera également le moyen pour GECI International de lancer son activité smart city sur le marché brésilien à travers une offre à fort potentiel.

Dans un contexte de relance intense et de métamorphose du groupe, ce nouveau développement dans le domaine de la smart city illustre la pertinence de sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, pour soutenir le redéploiement de l'entreprise sur des marchés à fort potentiel : télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique financière et smart city.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

__________

Chiffre d'affaires semestriel 2022/23, le 15 novembre 2022 après bourse.

Résultats semestriels 2022/2023, le 16 décembre 2022 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m25xkppnkpmXxp2aZ5tmmWVom5iWmWSYlmGclGdqasrJnGpkmWqUmZuXZnBnl2po

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76252-gi_cp-gertrude-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com