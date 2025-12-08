GECI INTERNATIONAL : FIN DU LITIGE AVEC LA REGION GRAND EST : LA COUR DE CASSATION REND UNE DECISION DEFINITIVE FAVORABLE A GECI INTERNATIONAL

GECI International (« la Société ») annonce que la cour de cassation a rendu, le 3 décembre 2025, une décision définitive de cassation partielle sans renvoi, confirmant que la seconde des trois garanties, et en l'occurrence souscrite en 2011 pour la deuxième avance accordée à la société Sky Aircraft était inopposable à la Société, faute d'autorisation du Conseil d'administration conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce.

Aucun remboursement de l'avance de 6,1 M€ ne peut donc plus, ni n'aurait du être réclamé à GECI International.

La garantie de la première avance n'étant plus revendiquée depuis le jugement de première instance, ne reste plus que la troisième et dernière avance de 5 M€, dont 4 M€ ont été retenus depuis 2014. L'exigibilité du solde de 1 M€ est strictement encadrée par un protocole, qui limite tout remboursement éventuel dans la limite de 10 % du résultat net annuel de la société holding GECI International.

Ces accord et arrêt de la cour de cassation permettent à GECI International de mettre un point final à un litige portant sur des faits remontant à plus de dix ans. Cependant, conformément au principe de prudence le Groupe mentionnera le solde, en annexe de son rapport financier dans la rubrique « Engagement Hors Bilan ».

GECI International reste pleinement engagé dans la poursuite de sa transformation stratégique autour de ses deux pôles, Digital et Technologie .

Ce recentrage stratégique positionne durablement GECI International sur des marchés technologiques à forte dynamique au service d'une croissance pérenne.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats du 1 er semestre 2025-26, le 19 décembre 2025 après bourse.

