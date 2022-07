GECI INTERNATIONAL : Développement de la filiale au Brésil

GECI INTERNATIONAL ACCELERE SON DEVELOPPEMENT AU BRESIL

NOUVEAU SUCCES COMMERCIAL ET EVOLUTION DU MODELE

ECONOMIQUE DE LA FILIALE BRESILIENNE

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce le succès de sa filiale AS+ Do Brasil qui a remporté un contrat significatif avec la société ZTE, fournisseur mondial d'équipements de télécommunications, de solutions réseau et d'appareils mobiles.

Ce contrat représente un chiffre d'affaires de 5,5 millions de réal brésilien (environ 1 million d'euros), soit plus de 20% du chiffre d'affaires annuel de la filiale. Il concerne la fourniture, l'installation et la mise en service d'une infrastructure de réseau fixe et d'équipements IP améliorant la disponibilité du haut débit. Le déploiement de ce contrat commence immédiatement et porte sur l'installation de plus de 1.000 équipements IP sur tout le Brésil. Ce contrat d'un an renouvelable, démontre la capacité de la filiale à s'affirmer comme partenaires de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques.

Ce nouveau succès commercial confirme la solidité des positions du Groupe au Brésil, qui enregistre une forte croissance de ses ventes (+ 80 % au cours de l'exercice 2021-22).

Avec un plan de développement de la 5G et des investissements prioritaires de plusieurs milliards d'euros, le Brésil est un des premiers pays d'Amérique latine à déployer des infrastructures de télécommunications d'envergure. Drones de surveillance industrielle et agricole, télémédecine, smart city… : la 5G et le haut débit ouvrent de nouveaux champs d'utilisation d'internet avec le développement des nouvelles technologies sans fil.

Vu l'immense potentiel lié à l'installation de flottes entières d'équipements de télécommunications ou à l'extension de la couverture réseau, AS+ Do Brasil a depuis le début de l'exercice élargi son offre d'installations d'équipements de réseaux mobiles (3G, 4G, 5G) en s'ouvrant à une offre plus complète d'installation d'équipements, incluant la logistique et comprenant les réseaux fixes (IP, DWDM, GPON…).

Avec ses équipes de professionnels de près de 250 personnes, AS+ Do Brasil est un des plus importants intervenants au Brésil et entend à moyen terme adresser de nouveaux marchés, tels les équipements intelligents pour les smart cities.

AS+ Do Brasil est désormais en mesure de répondre aux besoins d'une société de plus en plus digitale et technologique, et cette offre élargie, porteuse de croissance, doit lui permettre de renforcer sa place de spécialiste et référent brésilien des solutions de communications grâce à son expertise technique, une offre large et transverse, des partenaires internationaux de qualité et une forte proximité avec ses clients.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche. GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

