GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'Affaires Semestriel de l'exercice 2025/2026

GECI INTERNATIONAL RENFORCE SA RESILIENCE ET SA CROISSANCE GRACE AU HPC ET A L'EXPANSION DE SES ACTIVITES EN AMERIQUE DU SUD.

GECI International, spécialiste du Digital et des Technologies, continue d'afficher une activité solide, portée par la croissance de ses opérations en Amérique du Sud et par la montée en puissance du Calcul Haute Performance en France. Les activités d'informatique et d'infogérance, enregistrent un repli maîtrisé, lié à des cycles plus courts et un environnement de marché encore tendu, mais repartent progressivement à la hausse. Ces évolutions démontrent la résilience du portefeuille d'activités et la pertinence du recentrage engagé vers des marchés technologiques porteurs et durables.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

GECI International (la « Société ») a poursuivi sa transformation stratégique avec le développement de ses deux pôles à fort potentiel : i) le Calcul Haute Performance (HPC) et la simulation numérique en France, portés par sa filiale AS+, et ii) les solutions Smart City et télécoms au Brésil via AS+ Do Brasil, filiale du Groupe Eolen, marque solidement implantée dans la région. Parallèlement, Eolen France (infogérance et IT financière) a engagé un repositionnement stratégique afin d'accélérer son développement sur les services numériques à plus forte valeur ajoutée.

Sur la période d'avril à septembre 2025, GECI International enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 9,32 millions d'euros, en hausse de + 1,9 % à taux de change constant (- 3 % à taux de change courant). Le chiffre d'affaires se répartit entre le Brésil (55,7 %) et la France (44,3 %). L'activité au Brésil a subi un effet de change défavorable de 0,47 M€ (-5 % du chiffre d'affaires) lié à la dépréciation du real brésilien face à l'euro.

La forte croissance d'AS+ Do Brasil (+17 %) et d'AS+ en France (+10 %), soutenue par le développement des référencements et le déploiement de contrats majeurs, a permis de compenser le recul conjoncturel des activités d'Eolen en France (-27 %), actuellement en phase de repositionnement vers des offres full-services à plus forte valeur ajoutée, combinant assistance technique, forfaits, centres de services internationaux 24/7/365, ainsi que de nouvelles expertises dans le DevOps et l'upgrade logiciels.

Au 30 septembre 2025, l'effectif total du Groupe est de 626 collaborateurs, contre 558 un an plus tôt et 584 à fin mars 2025. Cette évolution reflète principalement l'expansion de l'activité au Brésil et le renforcement des équipes en France dans les métiers à forte valeur ajoutée.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

(données non auditées) Avr.25 à Sep.25

(6 mois) Avr.24 à Sep.24

(6 mois) Évolution M€ % CA M€ % CA (%) Pôles d'activités Technologies 5,24 56,3% 4,97 51,7% + 5,5 % Smart cities (Brésil) 5,19 55,7% 4,82 50,2% + 7,7% Autres 0,05 0,5% 0,15 1,5% -66,0% Digital 4,08 43,7% 4,64 48,3% - 12,1% HPC (Calcul Haute Performance) 2,11 22,6% 1,92 20,0% +9,7% Banques & Assurances 1,46 15,7% 2,02 21,0% -27,5% Infogérance 0,50 5,4% 0,69 7,2% -27,4% Chiffre d'affaires semestriel 9,32 100% 9,61 100% -3,0%

Zones géographiques Brésil 5,19 55,7% 4,82 50,2% + 7,7% France 4,13 44,3% 4,78 49,8% - 13,7% Chiffre d'affaires semestriel 9,32 100% 9,61 100% -3,0%

Le Pôle Technologies (5,2 millions d'euros, soit 56,3% du chiffre d'affaires semestriel) progresse de + 5,5 % sur un an. Cette dynamique est principalement portée par AS+ Do Brasil, en hausse de + 17,4 % à taux de change constant, grâce au déploiement de contrats majeurs dans le secteur des smart cities et des télécoms au Brésil.

Le Pôle Digital (4,1 millions d'euros, soit 43,7% du chiffre d'affaires semestriel) confirme la forte montée en puissance du HPC, cœur des priorités stratégiques du Groupe, avec une croissance de près de + 10 %. Les activités d'Eolen en France (infogérance et IT financière) sont en retrait compte tenu d'un contexte de marché tendu et de réduction drastique des budgets de plusieurs clients. Au global, le chiffre d'affaires du pôle Digital est en retrait de - 12 % sur la période.

SITUATION FINANCIERE

Au cours du premier semestre de l'exercice 2025-26, GECI International a poursuivi la consolidation de sa structure financière autour de trois leviers majeurs :

(i) la croissance du chiffre d'affaires dans le segment stratégique du HPC, soutenue par une offre à forte valeur ajoutée et une expertise reconnue ;

(ii) le développement de partenariats commerciaux et technologiques avec des acteurs de premier plan tels que Nvidia, Orange Business Services, Safran, Air Liquide, EDF, Michelin, TotalEnergies, Ifremer et EGIS Ingénierie, confirmant la pertinence du positionnement du Groupe sur ses marchés cibles ;

(iii) la montée en gamme continue du portefeuille de services, traduite par la hausse du niveau de facturation, particulièrement marquée dans les activités HPC.

Au 30 septembre 2025, l'endettement financier consolidé du Groupe s'établit à 3,3 millions d'euros (chiffres en cours d'audit), contre 3,2 millions d'euros à fin mars 2025, soit une évolution modérée de +4,5 % . Cette variation résulte principalement du retraitement IFRS 16, consécutif au transfert du siège social à Boulogne-Billancourt, de l'apport en compte courant de l'actionnaire de référence.

La structure de la dette se présente comme suit :

(i) 0,43 million d'euros de dettes financières (y compris les découverts), contre 0,53 million d'euros à fin mars 2025 ;

(ii) 0,91 million d'euros d'avance de factoring, contre 0,82 million d'euros ;

(iii) 1,18 million d'euros de dettes nettes issues des Obligations Simples avec Bons de Souscription d'Actions attachés (OBSA 2), contre 1,68 million d'euros (pour rappel, le Groupe a obtenu un report de 10 mois du remboursement) ;

(iv) 0,21 million d'euros d'apport en compte courant de l'actionnaire principal, contre un montant non-significatif à fin mars 2025 ;

(v) et 0,62 million d'euros de retraitement des loyers IFRS 16, contre 0,16 million d'euros.

Cette évolution témoigne d'une gestion financière rigoureuse, axée sur la maîtrise des ressources et des investissements sélectifs destinés à renforcer la présence du Groupe sur ses marchés à forte valeur ajoutée.

PERSPECTIVES

Porté par une dynamique de croissance maîtrisée et une situation financière assainie, GECI International entend accélérer son développement sur des marchés en forte expansion : calcul haute performance (HPC), intelligence artificielle, cloud, cybersécurité et smart cities.

En France, la filiale AS+ confirme son statut de référence dans le HPC et la simulation numérique, grâce à une expertise reconnue et une clientèle prestigieuse. Son offre, articulée autour de trois volets complémentaires - audits d'architectures informatiques, optimisation des processus pour l'IA et maintenance premium des data centers - soutient une croissance à deux chiffres attendue en 2025-26, portée par la conquête de nouveaux marchés, notamment dans la banque et l'assurance, et son déploiement international, en particulier au Benelux.

Eolen France poursuit son redéploiement stratégique autour d'offres à plus forte valeur ajoutée. La baisse d'activité dans l'informatique reste contenue, dans un contexte de transition maîtrisée. Des équipes dédiées ont été mises en place pour accélérer le développement sur les centres de services internationaux 24/7/365 et renforcer les expertises dans les métiers du DevOps, de l'infogérance et de l'upgrade logiciels. Ce repositionnement, soutenu par des recrutements ciblés et une stratégie orientée services, devrait permettre un retour progressif à la croissance au second semestre.

Au Brésil, AS+ Do Brasil devrait enregistrer une croissance à deux chiffres, soutenue par la récurrence des contrats, l'élargissement des prestations vers la maintenance, et la reconnaissance constante des donneurs d'ordres.

Le programme de rationalisation lancé en 2024-25 poursuit son déploiement et devrait commencer à produire ses premiers effets durant cet exercice. Les mesures d'optimisation des coûts et de meilleure allocation des ressources visent à renforcer durablement l'efficacité opérationnelle du Groupe.

Sous réserve d'un environnement économique stable, ces actions devraient permettre de consolider la rentabilité opérationnelle et de soutenir une amélioration progressive du résultat net au cours de l'exercice.

Fidèle à sa vision d'une croissance responsable, GECI International place l'innovation, la performance et la durabilité au cœur de sa stratégie, afin de répondre aux grands défis technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2025-26, le 19 décembre 2025 après bourse.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 600 collaborateurs hautement qualifiés, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des offres sur mesure et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

ACTUS Finance et Communication - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 01 53 67 36 36 / geci@actus.fr