GECI INTERNATIONAL : Avenant au contrat de liquidité

AVENANT AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ODDO BHF

GECI International annonce avoir conclu le 11 décembre 2019 un avenant au contrat de liquidité signé le 1er décembre 2016 avec ODDO BHF et portant sur les actions GECI International admises aux négociations sur Euronext Paris.

Cet avenant, établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité, est conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Cet avenant n'entraîne aucune novation du contrat de liquidité.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

743 031 actions GECI International

15 467.16 euros

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. A travers sa société d'investissement technologique et son expertise des services digitaux, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaîne de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net