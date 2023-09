GECI INTERNATIONAL : AGM 27092023 Compte rendu et résultat des votes des résolutions

Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 27 septembre 2023

Compte rendu et résultat des votes des résolutions

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de GECI International (la « Société ») s'est réunie le 27 septembre 2023 à 9 heures aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers (9 bis, avenue d'Iéna - 75016 Paris) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

224 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 376 902 366 actions (soit 15,203 % du capital), donnant droit à 406 849 034 voix (soit 16,098 % des droits de vote).

Conformément à l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 6 septembre 2023, le cabinet Thévenot Partners, désigné en qualité de mandataire ad hoc et représenté par Maître Aurélia Perdereau, représentait les actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée Générale Mixte et voter sur les résolutions à l'ordre du jour.

Compte tenu de la présence de Maître Aurélia Perdereau, le quorum atteint pour l'Assemblée Générale Mixte était de 100% des 2 479 089 472 actions composant le capital social de la Société et ayant le droit de vote.

Conformément aux termes de sa mission, le mandataire ad hoc s'est référé aux dispositions de l'article L. 225-106 III, dernier alinéa du Code de commerce en matière de procuration donnée sans indication de mandataire, et ce afin de rendre neutre sa participation aux délibérations.

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice.

L'Assemblée Générale a également adopté les résolutions qui portaient notamment sur :

L'approbation des conventions réglementées ;

La détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs ;

Les délégations et autorisations données au Conseil d'administration pour : opérer sur les actions de la Société ; augmenter le capital par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres ; (i) procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées et (ii) consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ; décider du regroupement des actions de la Société.



L'Assemblée Générale a rejeté les résolutions qui portaient sur :

Plusieurs délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration, afin de lui permettre d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles ;

L'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions.

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées.

Résolutions Résultat Pour Contre Abstention Nombre de Voix % Nombre de Voix % Nombre de Voix 1 ère Résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2023 Adoptée 1 363 712 882 55,366% 1 099 372 168 44,634% 64 209 354 2 ème Résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023 Adoptée 1 363 712 882 55,366% 1 099 372 168 44,634% 64 209 354 3 ème Résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023 Adoptée 1 363 624 882 55,214% 1 106 100 168 44,786% 57 569 354 4 ème Résolution

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions Adoptée 1 358 262 646 55,032% 1 109 860 610 44,968% 59 171 148 5 ème Résolution

Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs Adoptée 1 321 002 102 52,318% 1 203 932 250 47,682% 2 360 052 6 ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société) Adoptée 1 325 561 069 52,500% 1 199 314 083 47,500% 2 419 252 7 ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues Adoptée 1 695 708 628 67,159% 829 226 324 32,841% 2 359 452 8 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Rejetée 1 675 516 663 66,346% 849 895 369 33,654% 1 882 372 9 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier Rejetée 1 668 180 989 66,060% 857 078 643 33,940% 2 034 772 10 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier Rejetée 1 668 180 989 66,060% 857 078 643 33,940% 2 034 772 11 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale Rejetée 1 669 491 750 66,109% 855 855 882 33,891% 1 946 772 12 ème résolution

Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire Adoptée 1 701 934 742 67,412% 822 749 090 32,588% 2 610 572 13 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres Adoptée 1 720 369 167 68,146% 804 161 404 31,854% 2 763 833 14 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes Rejetée 1 668 180 591 66,070% 856 690 361 33,930% 2 423 452 15 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles, directement ou sur exercice de bons d'émission attribués gratuitement, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de YA II PN, LTD. Rejetée 1 668 884 664 66,096% 856 049 688 33,904% 2 360 052 16 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes, dans le cadre d'un mécanisme d'equitization des dettes de la Société par voie de fiducie-gestion Rejetée 1 668 448 365 66,079% 856 485 987 33,921% 2 360 052 17 ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers Rejetée 1 668 887 165 66,096% 856 047 187 33,904% 2 360 052 18 ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées Adoptée 1 712 537 979 67,825% 812 396 373 32,175% 2 360 052 19 ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées Adoptée 1 712 989 750 67,843% 811 944 402 32,157% 2 360 252 20 ème résolution

Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société Adoptée 1 719 611 756 68,116% 804 918 015 31,884% 2 764 633 21 ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions Rejetée 1 677 602 471 66,443% 847 271 881 33,557% 2 420 052 22 ème résolution

Pouvoirs pour les formalités Adoptée 1 720 192 023 68,145% 804 115 428 31,855% 2 986 953

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart city » et du monde des transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yW1sZplnZ2bJnGlpapVnaJKYmGqWx2GbZWrKlJOeZZadaZtjmmtpZpfIZnFjlWtt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82067-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com