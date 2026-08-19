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Geberit maintient sa marge d'EBITDA au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 08:40
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Geberit dévoile un BPA en hausse significative de 7,9% au titre des six premiers mois de 2026, pour atteindre 11,09 CHF ( 10,9% hors effets de change), et un EBITDA accru de 3%, à 529 MCHF, soit une marge stable à 30,9%, "dans un environnement resté difficile".

Le fournisseur d'équipements sanitaires a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 2,8% ( 5,9% en monnaies locales), à 1 711 MCHF, une progression soutenue avant tout par la croissance des volumes, même si des effets de prix ont aussi contribué positivement.

Selon le groupe suisse, la croissance des volumes a résulté de l'amélioration de la conjoncture en Europe ainsi que d'une forte demande pour les produits, à la fois anciens et nouveaux, dans la plupart des régions et pour l'ensemble de ses gammes de produits.

Geberit précise que cette croissance des volumes, en particulier, a eu un impact positif sur les marges, qui ont, en revanche, souffert d'une hausse des coûts des matières premières directes, de l'inflation salariale et d'investissements accrus dans le marketing et la numérisation.

Pour l'ensemble de l'année 2026, sa direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 6% en monnaies locales et une marge d'EBITDA proche du niveau de l'année précédente, étant précisé que celle du 2e semestre est toujours inférieure à celle du 1er semestre.

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