Geberit: BPA en hausse hors exceptionnel au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Geberit publie un BPA quasi-stable (-0,7%) à 5,69 francs suisses au titre des trois premiers mois de 2025, mais en hausse de 5,6% hors des éléments exceptionnels qui ont entrainé un tassement de 1,3 point de sa marge d'EBITDA ajusté à 31,5%.



A 878 millions de francs suisses, le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements sanitaires a augmenté de 4,9% (+5,3% en monnaies locales), soutenu par une croissance vigoureuse des volumes, et ce malgré un 'environnement très difficile'.



S'il reconnait que 'les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques ont continué de croitre', Geberit affirme que 'ses perspectives pour l'année en cours n'ont pas changé depuis la publication de ses résultats du dernier exercice en mars'.





Valeurs associées GEBERIT 585,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,34%