Geberit bien orienté après ses résultats à neuf mois
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:20

Geberit prend 2% à Zurich, après la publication d'un BPA de 15,01 francs suisses pour les 9 premiers mois de 2025, en repli de 0,8% en données publiées, mais en croissance de 6,7% hors éléments exceptionnels et en monnaies locales.

Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires a vu sa marge d'EBITDA se tasser de 60 points de base à 30,8%, une baisse toutefois uniquement en raison de coûts exceptionnels liés à la fermeture d'une usine.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 2% à près de 2,45 MdsCHF (+4,4% hors effets de changes), soutenu par une forte croissance des volumes avec le succès de produits nouvellement introduits et des progressions dans la plupart des régions.

Pour l'ensemble de 2025, Geberit confirme tabler sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 29% et indique viser une croissance de ses ventes d'environ 4,5% en monnaies locales (à comparer à environ 4% attendu il y a trois mois).

Valeurs associées

GEBERIT
602,400 CHF Swiss EBS Stocks +1,93%
