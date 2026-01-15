 Aller au contenu principal
Geberit accroit de près de 5% son CA annuel en monnaies locales
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:45

Geberit fait part d'une croissance de 2,5% de son chiffre d'affaires en 2025, à 3,16 milliards de francs suisses, ainsi que d'une progression de 4,8% en monnaies locales, "significativement supérieure donc à l'évolution du marché".

"Ceci a été soutenu par une forte hausse des volumes résultant d'un développement toujours très satisfaisant des produits nouvellement introduits, et d'une croissance dans la plupart des pays européens et régions", affirme le groupe suisse.

Cette croissance en monnaies locales, réalisée en dépit de conditions de marché difficiles et supérieure de 1,6 point au consensus selon Jefferies, recèle d'ailleurs une accélération à 6,4% au 4e trimestre, après 5,4% au 3e trimestre.

La fournisseur d'équipements sanitaires ajoute s'attendre à dévoiler une marge d'EBITDA légèrement inférieure à 29,5% pour l'exercice écoulé, à comparer à une prévision précédente d'environ 29%, selon Jefferies.

"Nous considérons que ce point d'activité solide devrait continuer à justifier le multiple leader du secteur de Geberit (22,5 fois EV/EBITDA 2026)", juge le broker, qui maintient son conseil "achat" avec un objectif de cours de 732 francs suisses.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

