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GEA Group améliore sa rentabilité au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 08:57
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GEA Group dévoile un BPA avant restructuration en croissance de 8% à 1,43 EUR et une marge d'EBITDA améliorée de 0,7 point à 16,8% au titre de son 1er semestre 2026, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5,7% à 2 715,6 MEUR ( 8,2% en organique).

Sur son seul 2e trimestre, le groupe technologique et industriel a vu son chiffre d'affaires croître de 10% à 1 442 MEUR ( 11% en organique) et ses entrées de commandes grimper de 14,2% à 1 495 MEUR ( 15,4% en organique).

"Notre 2e trimestre s'est montré, une fois de plus, très vigoureux. Nous avons atteint une croissance à deux chiffres tant dans les entrées de commandes que dans le chiffre d'affaires. Cela allait de pair avec une rentabilité accrue", salue son CEO, Stefan Klebert.

"GEA dispose d'excellentes perspectives d'avenir. Nous le soulignons avec nos perspectives récemment améliorées, notre nouveau programme de rachat d'actions et notre programme de durabilité largement reconnu", poursuit le dirigeant.

Le groupe allemand rappelle en effet avoir rehaussé ses objectifs annuels fin juillet, pour viser désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 8%, une marge d'EBITDA avant dépenses de restructuration de 17% à 17,4% et un ROCE de 36% à 40%.

Début août, le conseil exécutif de GEA Group a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant total pouvant atteindre 500 MEUR, dont la première tranche, allant jusqu'à 250 MEUR, débutera ce mois-ci.

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