 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gea Blumberg quitte WisdomTree
information fournie par Agefi Asset Management  22/12/2025 à 08:00

Gea Blumberg ne travaille plus chez WisdomTree après une décennie au sein de l’entreprise américaine. En 2014, elle avait rejoint le fournisseur d’ETF en qualité de directrice des ventes allemandes. Elle avait pour objectif de développer les activités du groupe en Allemagne depuis le bureau de Londres.

En effet, Gea Blumberg est arrivée au sein de l’entreprise lors du lancement de ses activités d’ETP (Exchange traded products). Quelques mois avant, WisdomTree avait acquis Boost , un spécialiste de ces véhicules.

En mai 2020, elle avait été promue responsable de la stratégie commerciale et des ventes au sein du bureau londonien. Gea Blumberg était chargée de stimuler les décisions commerciales et améliorer l’efficacité des ventes grâce à l’analyse des données et à l’intelligence artificielle (IA).

Depuis 2014, l’activité de WisdomTree sur le Vieux continent a progressé avec un volume de plus de 50 milliards d’euros d’encours et 260 ETP .

Bastien Boname

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue hésitante après les banques centrales et avant Noël (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:54 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par des échanges réduits en raison de la coupure de Noël jeudi. Après les décisions de politique monétaire de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank