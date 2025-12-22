Gea Blumberg quitte WisdomTree

Gea Blumberg ne travaille plus chez WisdomTree après une décennie au sein de l’entreprise américaine. En 2014, elle avait rejoint le fournisseur d’ETF en qualité de directrice des ventes allemandes. Elle avait pour objectif de développer les activités du groupe en Allemagne depuis le bureau de Londres.

En effet, Gea Blumberg est arrivée au sein de l’entreprise lors du lancement de ses activités d’ETP (Exchange traded products). Quelques mois avant, WisdomTree avait acquis Boost , un spécialiste de ces véhicules.

En mai 2020, elle avait été promue responsable de la stratégie commerciale et des ventes au sein du bureau londonien. Gea Blumberg était chargée de stimuler les décisions commerciales et améliorer l’efficacité des ventes grâce à l’analyse des données et à l’intelligence artificielle (IA).

Depuis 2014, l’activité de WisdomTree sur le Vieux continent a progressé avec un volume de plus de 50 milliards d’euros d’encours et 260 ETP .

Bastien Boname