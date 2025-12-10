GE Vernova vise des objectifs financiers 2026 meilleurs que ceux de 2025

(AOF) - Hier, lors de sa journée investisseurs, GE Vernova a dévoilé ses objectifs financiers pour 2026 dépassant ceux de l'exercice 2025. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe désormais des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars, contre une fourchette de 36 à 37 milliards de dollars pour 2025. La marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 11 et 13%, contre une estimation de 8-9% pour 2025. Le free cash-flow devrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision de 3,5-4 milliards de dollars pour 2025.

GE Vernova a aussi dévoilé ses ambitions pour 2028. D'ici deux ans, la société s'attend un chiffre d'affaires atteignant 52 milliards de dollars (soit une hausse anticipée de 10-13%) et une marge d'Ebitda ajusté de 20%. Ces perspectives sont supérieures à ses estimations précédentes : 45 milliards de dollars (soit une hausse anticipée de 7-9%) et 14%.

Le fabricant américain de turbines à gaz a aussi rehaussé son objectif de flux de trésorerie disponible cumulé pour la période 2025-2028 à 22 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14 milliards de dollars.

En outre, GE Vernova a renforcé ses rachats d'actions et dopé son dividende. Dans le détail, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 dollar par action, soit le double par rapport au dividende trimestriel de 0,25 dollar. Ce dividende sera versé le 2 février 2026 aux actionnaires inscrits au 5 janvier 2026.

Le conseil d'administration a également approuvé une augmentation de l'autorisation de rachat d'actions à 10 milliards d'euros, contre 6 milliards d'euros auparavant.

