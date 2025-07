GE Vernova: vers l'acquisition d'Alteia afin de renforcer l'offre IA information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 15:00









GE Vernova annonce avoir conclu un accord pour acquérir Alteia SAS, société française spécialisée en vision par ordinateur et apprentissage automatique.



Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'IA de GE Vernova et à offrir aux services publics des solutions de données visuelles pour une meilleure intelligence opérationnelle.



Intégrée à GridOS Visual Intelligence, la technologie d'Alteia permet d'analyser les réseaux électriques, d'évaluer les dommages et d'identifier les actions à mener sur le terrain. Ce rachat renforcera l'intégration des données visuelles et opérationnelles pour accroître la résilience du réseau face aux événements critiques.



La finalisation de la transaction est prévue pour le 1er août 2025. Les conditions financières n'ont pas été précisées.





