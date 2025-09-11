GE Vernova vend son activité de logiciels pour 600 millions de dollars

Le fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a déclaré jeudi qu'il avait accepté de vendre son activité de logiciels Proficy à la société de gestion d'actifs TPG pour 600 millions de dollars.