GE Vernova vend l'unité logicielle Proficy à TPG pour 600 millions de dollars

Le fabricant américain d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a annoncé jeudi qu'elle avait accepté de vendre Proficy, son activité de logiciels industriels, à la société de gestion d'actifs TPG pour 600 millions de dollars dans le cadre de mesures de réduction des coûts.

Les actions de l'entreprise ont augmenté de 1,2 % à 651 $ dans les échanges avant le marché.

Proficy représente actuellement environ 20 % des revenus des logiciels d'électrification de GE Vernova, qui ont plus que doublé pour atteindre 332 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

En avril, GE Vernova a déclaré lors de son appel téléphonique du premier trimestre qu'elle s'attendait à une augmentation des coûts de 300 à 400 millions de dollars en 2025 et qu'elle cherchait à compenser les tarifs et l'inflation par des prix.

L'entreprise investit également pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et a annoncé en janvier un investissement de 600 millions de dollars dans des usines américaines au cours des deux prochaines années pour répondre à la demande mondiale croissante d'électricité.

L'accord avec Proficy devrait être conclu au cours du premier semestre 2026. TPG détiendrait et contrôlerait l'entreprise, tandis que GE Vernova conserverait un siège d'observateur au conseil d'administration.

GE Vernova s'attend à recevoir des produits de vente supplémentaires à l'avenir, en fonction de divers résultats et conditions.

L'accord ferait de Proficy une entreprise de logiciels autonome, a déclaré la société.

TPG investira dans Proficy par l'intermédiaire de TPG Capital, la plateforme de capital-investissement américaine et européenne de la société.