GE Vernova: va fournir plus de 70 transformateurs en Inde 02/05/2025









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa filiale GE Vernova T&D India Limited, a été sélectionnée par Power Grid Corporation of India Limited afin de fournir plus de 70 transformateurs et réactances shunt (soit des équipements électriques permettant d'absorber l'excès d'énergie) de 765 kV dans le cadre de projets de transport d'électricité à travers l'Inde.



Le contrat inclut la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des transformateurs avec une production assurée dans l'usine de Vadodara.



Les livraisons débuteront en 2026 et s'étendront jusqu'à fin 2027.



GE Vernova souligne l'importance stratégique de cette commande pour son site de Vadodara et son rôle dans la modernisation du réseau électrique indien.







