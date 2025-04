GE Vernova: va équiper le centre de données Homer City (USA) information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Homer City Redevelopment et Kiewit Power Constructors annoncent la transformation de l'ancienne centrale au charbon de Homer City (Pennsylvanie) en un campus de centres de données alimenté au gaz naturel, couvrant plus de 3200 acres.



Dans ce cadre, GE Vernova fournira sept turbines à gaz haute efficacité, dont la mise en service est prévue pour 2027.



Le projet, soutenu par Knighthead Capital Management, représente un investissement initial de plus de 10 milliards de dollars et vise à fournir jusqu'à 4,5 GW d'électricité, réduisant les émissions de 60 à 65 % par rapport à l'ancienne centrale.



Scott Strazik, p.-d.g. de GE Vernova, souligne que ce projet favorisera l'accès à une énergie plus abordable et renforcera la position de la Pennsylvanie dans le secteur de l'IA.





