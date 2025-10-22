GE Vernova va détenir la totalité de l'co-entreprise Prolec pour un montant de 5,28 milliards de dollars dans le cadre d'un projet de fourniture de réseaux électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

GE Vernova GEV.N a déclaré mardi qu'elle paierait 5,28 milliards de dollars pour acheter les 50% de parts qu'elle ne possède pas encore dans le fabricant de transformateurs Prolec GE, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande d'équipements de réseau.

L'achat auprès du partenaire de coentreprise Xignux serait financé à parts égales par des liquidités et de la dette et devrait être finalisé d'ici la mi-2026, sous réserve des approbations réglementaires.

La demande d'électricité a explosé aux États-Unis, alors que les grandes entreprises technologiques et les startups de la Silicon Valley s'efforcent de mettre à l'échelle la technologie de l'intelligence artificielle à l'origine de services tels que ChatGPT. La U.S. Energy Information Administration estime que la consommation d'énergie atteindra des sommets en 2025 et 2026, grâce également au minage de crypto-monnaies et à l'augmentation de la demande de la part des ménages et des entreprises.

"Cette acquisition s'aligne sur nos objectifs stratégiques et financiers et est également bénéfique pour nos clients en renforçant notre présence en Amérique du Nord, où la demande d'équipements pour les réseaux électriques croît rapidement", a déclaré le directeur général Scott Strazik.

Prolec GE, la coentreprise entre Xignux et General Electric, a été créée en 1995.

Au début de l'année, elle a annoncé un investissement de 140 millions de dollars et la création de 330 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années à Goldsboro, en Caroline du Nord, dépassant ainsi les 300 millions de dollars d'investissements aux États-Unis et au Mexique.

Le fournisseur d'équipements de réseau électrique emploie environ 10 000 personnes dans sept sites de production dans le monde, dont cinq aux États-Unis.

Les actions de GE Vernova étaient en hausse marginale dans les échanges après les heures de bureau. La société devrait également publier ses résultats du troisième trimestre le 22 octobre.

Morgan Stanley a agi en tant que banque conseil de GE Vernova dans le cadre de l'opération, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a fourni un conseil juridique.

J.P. Morgan Securities a conseillé Xignux et Sidley Austin a été le conseiller juridique de Xignux.