GE Vernova va créer avec LS Electric une coentreprise pour le réseau électrique de nouvelle génération coréen

LS Electric a signé un accord pour la création d'une coentreprise (JV) avec GE Vernova qui renforcera encore sa compétitivité dans l'activité Convertisseur à Source de Tension (VSC)-HVDC (Courant Continu Haute Tension), un élément central du réseau électrique de nouvelle génération coréen.

Les deux entreprises prévoient de poursuivre une coopération sur le marché VSC-HVDC en Corée et développent des offres et stratégies conjointes couvrant des projets HVDC en Corée.

Ils établiront un cadre coopératif pour soutenir le développement du réseau électrique de nouvelle génération coréen et s'étendre sur le marché mondial des HVDC.

La coentreprise portera le nom de " Grid X Technology ", en référence aux concepts de la fiabilité du réseau, de l'intégration et de l'échange d'eX.

Koo Ja-kyun, président de LS Electric, a déclaré : " Cette coopération réunit des élèves de classe mondiale Technologie VSC-HVDC et l'expérience unique de LS ELECTRIC dans la réalisation de projets HVDC en Corée, dans le but de construire l'Autoroute de l'Énergie de Corée de manière plus fiable."

" La Corée entre dans une nouvelle phase de Développement des infrastructures électriques, là où la production et le réseau doivent avancer ensemble ", a déclaré Philippe Piron, président & DG du segment Électrification de GE Vernova.