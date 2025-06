GE Vernova: une commande de six turbines à Porto Rico information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir reçu une commande de six de ses ensembles de turbines à gaz aérodérivées LM2500XPRESS auprès de la société portoricaine d'approvisionnement et de construction d'équipements RG Engineering (RGE) à Porto Rico.



Les six unités devraient moderniser les centrales électriques de la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) à Daguao, Jobos et Yabucoa, gérées par l'opérateur privé Genera.



Les six nouvelles unités fourniront environ 244 mégawatts (MW) au total, dans le but d'assurer un système énergétique plus robuste pour l'île, de répondre à une éventuelle demande estivale de pointe et de fournir de l'énergie d'urgence.



' Ce renouvellement s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à moderniser le réseau électrique de Porto Rico, en mettant l'accent sur l'amélioration de la capacité de production et de la fiabilité afin de renforcer la disponibilité de l'électricité pendant les pics de forte demande et d'améliorer la qualité de vie de la population portoricaine'. a déclaré Winnie Irizarry, présidente et chef de la direction de Genera.





