GE Vernova: turbine à gaz pour une centrale de Singapour

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui la commande d'une turbine à gaz GE Vernova 9HA.01.



Cet équipement est destiné à équiper une nouvelle centrale électrique hybride à cycle combiné de 600 MW à Pulau Seraya (Singapour) qui sera capable d'utiliser de l'hydrogène mélangé au gaz naturel. Cette centrale sera exploitée par YTL PowerSeraya.



Ce projet, mené par un consortium comprenant GE Vernova, POWERCHINA et SEPCO III, devrait entrer en service en 2027.



Cette turbine 9HA.01 pourra brûler jusqu'à 50 % d'hydrogène mélangé, avec un potentiel d'atteindre 100 % à l'avenir, souligne GE Vernova.



'L'hydrogène mélangé au gaz naturel peut catalyser la décarbonation du secteur de la production d'électricité', assure Ramesh Singaram, président et CEO de GE Vernova's Gas Power.



GE Vernova a également établi à Singapour un centre de services de réparation pour ses turbines, renforçant ainsi ses capacités de service dans la région.





