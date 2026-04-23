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GE Vernova T&D atteint un niveau record alors que CLSA relève l'objectif de la société mère
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de GE Vernova T&D GETD.NS augmentent de 9,1 % pour atteindre un niveau record de 4 624 roupies; dernière hausse de 6 % à 4 491 roupies ** La société mère GE Vernova GEV.N relève ses prévisions de revenus annuels pour 2026 à 44,5-45,5 milliards de dollars, contre 44-45 milliards de dollars précédemment ** CLSA relève l'objectif de prix de GEV de 1 000 $ à 1 333 $; maintient la note "High Conviction Outperform" ** La société de courtage cite une expansion significative des marges au premier trimestre dans les segments de l'énergie et de l'électrification, grâce à une part de marché dominante, à un fort pouvoir de fixation des prix et à une demande robuste de la part des clients ** La filiale indienne est notée "Acheter" en moyenne avec un prix médian de 3 900 roupies selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 46,6 %

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