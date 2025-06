GE Vernova: remporte une commande auprès de Rio Tinto information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 16:18









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir remporté une commande auprès de Rio Tinto pour la modernisation de huit groupes turbine-alternateur de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne, au Québec, une installation qui date de près d'une centaine d'années.



Cette opération vise à prolonger la durée de vie des équipements et à améliorer leurs performances, contribuant ainsi à l'alimentation en énergie des cinq usines de production d'aluminium bas carbone de Rio Tinto dans la région.



Après une première modernisation menée en 2023, les deux groupes ont opté pour une approche globale sur le reste du parc. Les travaux s'échelonneront de 2026 à 2032.





