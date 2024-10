Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: réaffirme ses prévision après un bon trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - GE Vernova a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre.



Les commandes de GE Vernova ont augmenté de 17 % en organique pour atteindre 9,4 milliards de dollars avec une vigueur dans tous les segments et à une croissance des équipements dans les secteurs de l'énergie et de l'électrification.



Le chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars a augmenté de 8 %, et de 10 % en organique, grâce à une croissance des équipements et des services et à des prix toujours positifs dans les trois segments.



Le flux de trésorerie s'est considérablement amélioré d'environ 0,9 milliard de dollars, principalement grâce à une solide gestion du fonds de roulement.



' Nous sommes impatients de fournir une mise à jour sur l'allocation stratégique du capital et nos perspectives financières pluriannuelles lors de notre événement investisseurs en décembre ', a ajouté Ken Parks, directeur financier de GE Vernova.



GE Vernova réaffirme ses prévisions financières pour 2024, avec un chiffre d'affaires se situant dans la fourchette supérieure de 34 à 35 milliards de dollars, une marge d'EBITDA ajustée de 5 à 7 % et un flux de trésorerie disponible de 1,3 à 1,7 milliard de dollars, se situant désormais dans la fourchette supérieure de la fourchette des flux de trésorerie disponibles.





