GE Vernova progresse grâce à des perspectives de recettes plus élevées pour l'ensemble de l'année

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 7% à 741,31 $ avant le marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels, la forte demande d'électricité des centres de données et les mises à niveau du réseau ayant entraîné une croissance des commandes et des marges dans ses unités d'énergie et d'électrification

** GEV prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 44 et 45 milliards de dollars, contre 41 et 42 milliards de dollars précédemment

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de 2026 soit d'environ 41,97 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** En 2025, les actions de GEV ont augmenté de 98,7 %