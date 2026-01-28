 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Vernova progresse grâce à des perspectives de recettes plus élevées pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 7% à 741,31 $ avant le marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels, la forte demande d'électricité des centres de données et les mises à niveau du réseau ayant entraîné une croissance des commandes et des marges dans ses unités d'énergie et d'électrification

** GEV prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 44 et 45 milliards de dollars, contre 41 et 42 milliards de dollars précédemment

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de 2026 soit d'environ 41,97 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** En 2025, les actions de GEV ont augmenté de 98,7 %

Valeurs associées

GE VERNOVA
693,410 USD NYSE +4,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Israéliens assistent aux funérailles de l'otage Ran Gvili, à Meitar, le 28 janvier 2026 ( AFP / ilia yefimovich )
    Israël: funérailles nationales pour le dernier otage à Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:35 

    Des drapeaux israéliens agités au passage du convoi militaire, dans un ultime hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles: Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire. La cérémonie ouverte au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

  • Zhang Youxia à Pékin, en Chine, le 4 mars 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    Purge dans le haut commandement de l'armée chinoise : ce que l'on sait
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.01.2026 12:27 

    "Aucun autre général de l'Armée populaire de libération chinoise ne peut désormais se sentir en sécurité", estime un expert, même si l'impact sur l'armée dans son ensemble devrait être limité. Évincé et poursuivi. Le plus puissant général de Chine est tombé, dans ... Lire la suite

  • Un employé d'Amazon à San Francisco
    Amazon va licencier 16.000 personnes de plus dans le monde
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:24 

    Amazon a annoncé mercredi qu’il allait licencier 16 .000 personnes dans le cadre de sa deuxième grande vague de ‍licenciements en trois mois, alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer l’adoption ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank