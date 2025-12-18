GE Vernova progresse après que Jefferies l'a relevé à "acheter" en raison de la demande d'infrastructures électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N en hausse de 5,2 % à 645,99 $ en pré-marché ** Jefferies relève la note de GEV de "hold" à "buy", etaugmente le PT de $736 à $815, ce qui représente une hausse de 32,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les prix des turbines à gaz continuent de surprendre positivement et les services offrent une visibilité jusqu'aux années 2030, compensant éventuellement la faiblesse des équipements à gaz - brokerage

** "Nous constatons une demande accélérée en infrastructures électriques et une rationalisation structurelle d'une activité éolienne offshore en difficulté, ce qui devrait stimuler les marges bénéficiaires de base et de flux de trésorerie disponible bien au-delà des attentes du marché, alors que GEV achève son redressement dans des conditions structurellement constructives" - Jefferies

** 26 des 35 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; l'objectif de cours médian est de 769 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 86,7 % depuis le début de l'année