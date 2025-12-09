GE Vernova prévoit une hausse des recettes en 2026 et augmente ses rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions, le rachat, le contexte tout au long du texte)

GE Vernova GEV.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à des revenus plus élevés en 2026, par rapport à ses prévisions pour 2025, en raison d'une forte demande d'électricité et a augmenté son plan de rachat d'actions de 4 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 6,7 % à 667,37 $ dans les échanges après le marché.

Le fabricant de turbines a porté son autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars à 10 milliards de dollars et a doublé son dividende trimestriel à 50 cents par action.

L'augmentation de la consommation d'énergie des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie a fait grimper la demande d'équipements de réseau et de turbines à vapeur et à gaz, ce qui a aidé des entreprises telles que GE Vernova.

En octobre, GE Vernova a déclaré qu'elle acquerrait

la participation restante de 50% dans le fabricant de transformateurs Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité d'équipement de réseau en Amérique du Nord.

La société prévoit désormais une croissance organique de 16 % à 18 % de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'électricité et une croissance de 20 % dans le secteur de l'électrification en 2026.

Elle prévoit également un flux de trésorerie disponible compris entre 4,5 et 5,0 milliards de dollars pour 2026, contre des attentes comprises entre 3,5 et 4,0 milliards de dollars pour 2025.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 41 et 42 milliards de dollars pour l'année prochaine, contre 36 et 37 milliards de dollars attendus pour cette année.

Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 41,4 milliards de dollars pour 2026, selon les données compilées par LSEG.