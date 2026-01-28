GE Vernova prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations grâce à une forte demande d'équipements électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

GE Vernova GEV.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par de fortes ventes de ses turbines à gaz et de ses équipements de stockage aux entreprises de production d'électricité qui se précipitent pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Les services publics investissent des milliards de dollars pour améliorer la capacité et les réseaux en raison d'une demande insatiable d'électricité de la part des entreprises qui alimentent le boom de l'intelligence artificielle, ce qui profite à des entreprises telles que GE Vernova.

Les commandes du dernier trimestre ont augmenté de 34 % pour atteindre 59,3 milliards de dollars, le carnet de commandes d'équipements de production d'électricité à partir de gaz et les accords de réservation de créneaux horaires atteignant 83 gigawatts (GW), contre 62 GW précédemment.

Le directeur général Scott Strazik a déclaré que GE Vernova entrait dans l'année 2026 avec une "dynamique significative", citant l'amélioration des marges et la forte demande sur l'ensemble de sa plate-forme d'énergie.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 44 et 45 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 41,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG data.

La société a déclaré que ses perspectives incluaient également l'impact de son acquisition de 5,28 milliards de dollars de la participation qu'elle ne possédait pas encore dans le fabricant de transformateurs Prolec GE.

Toutefois, le secteur éolien a continué à peser sur les résultats, affichant une perte d'Ebitda de 598 millions de dollars en 2025. La société a été confrontée à des difficultés dans son segment offshore en raison de défaillances de turbines et de retards dans les projets.

La société s'attend à ce que les revenus de l'éolien chutent de deux chiffres en 2026, avec des pertes sectorielles d'environ 400 millions de dollars.