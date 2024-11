Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: présentera ses nouveautés au salon ADIPEC information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce sa participation à ADIPEC 2024, un des plus grands salons mondiaux de l'énergie, du 4 au 7 novembre à Abou Dhabi, pour présenter ses technologies visant à garantir des systèmes électriques fiables et bas-carbone.



La société dévoilera également un livre blanc sur la cybersécurité des réseaux intelligents, soulignant l'importance de sécuriser ces infrastructures face aux cyberattaques croissantes.



GE Vernova -société indépendante depuis avril 2024- continuera à jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale avec des installations comme le GE Manufacturing and Technology Center en Arabie Saoudite, contribuant ainsi aux objectifs de la Vision 2030 de ce pays.







