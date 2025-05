GE Vernova: présente ses projets saoudiens à Trump et 'MBS' information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - GE Vernova dévoile des initiatives pouvant atteindre jusqu'à 14,2 milliards USD visant à soutenir la production d'électricité et la stabilité des réseaux en Arabie saoudite.



Ces projets ont été dévoilés en présence du prince héritier Mohammed ben Salmane et du président états-unien, Donald Trump. Environ 2 milliards USD sont déjà sécurisés sous forme de commandes ou d'accords au premier trimestre 2025, souligne GE Vernova.



Ces initiatives visent à accompagner la transition énergétique du Royaume dans le cadre de la Vision 2030 et de son objectif de neutralité carbone d'ici 2060.



GE Vernova collaborera notamment avec Saudi Electricity Company, Aramco et ACWA Power, et rapporte avoir signé plusieurs protocoles d'accord pour développer des technologies de capture du carbone, former des compétences locales et renforcer ses capacités industrielles.







