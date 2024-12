GE Vernova: nouvelle étape dans la conception de SMR information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que sa filiale nucléaire, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), a entamé la deuxième étape d'évaluation de conception générique (GDA) pour son réacteur modulaire de petite taille BWRX-300.



En effet, ce petit réacteur modulaire BWRX-300 a franchi l'étape 1 du processus d'évaluation de la conception générique, une approbation qui marque 'une étape importante' dans le processus visant à commercialiser la technologie SMR BWRX-300 de GE Hitachi au Royaume-Uni.



Par ailleurs, GEH et Ontario Power Generation (OPG) développent actuellement la première BWRX-300 sur le site d'OPG à Darlington, près de Toronto.



Les premiers travaux de préparation du site sont terminés, la construction devrait débuter en 2025 et l'exploitation commerciale devrait débuter d'ici la fin de 2029. Au total, quatre unités de 300 MW sont prévues sur le site de Darlington.







