GE Vernova noue une alliance énergie et climat avec le MIT

(AOF) - Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) annoncent le lancement officiel de leur alliance énergie et climat, dotée d'un financement de 50 millions de dollars sur cinq ans. Cette somme servira à financer des initiatives de recherche du MIT, des bourses d’études et des stages, des causes philanthropiques, ainsi que des programmes de développement éducatif et professionnel pour les dirigeants de GE Vernova.

Treize projets inauguraux vont être lancés dans les domaines de l'électrification, la décarbonation, les énergies renouvelables et les solutions numériques.

