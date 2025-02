GE Vernova: modernise l'infrastructure énergétique de l'Irak information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé l'achèvement réussi des mises à niveau de plusieurs centrales électriques clés en Irak, améliorant ainsi considérablement les performances et la production des unités de production GE Vernova existantes.



Le projet de modernisation de 46 turbines à gaz GE Vernova alimentant 12 centrales électriques devrait ajouter plus de 500 mégawatts (MW) au réseau national d'ici l'été 2025



Les mises à niveau de l'Advanced Gas Path (AGP) de GE Vernova installées dans les centrales électriques d'Al Mansouriya, d'Al-Quds et de Dhiqar ont augmenté leur capacité de production d'énergie de 6 %



GE Vernova a également réalisé des projets de maintenance complets dans plusieurs centrales électriques d'une capacité totale de 3,7 gigawatts dans le cadre d'accords de services et de mise à niveau.



Joseph Anis, président et chef de la direction, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Gas Power chez GE Vernova, a déclaré : ' L'achèvement rapide de ces projets fait partie intégrante de l'engagement de GE Vernova à moderniser l'infrastructure énergétique de l'Irak et à soutenir la fourniture de solutions énergétiques plus efficaces et plus durables'.





