Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: mise sous tension de cinq sous-stations en Irak information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova et le ministère de l'Électricité irakien ont annoncé l'achèvement anticipé et la mise sous tension de cinq sous-stations électriques de 132 kV en Irak, à Al Hindia, Al Sader, Al Qaim Saada, North Baqubah et Yaramja South - ces deux dernières ayant été livrées avec six mois d'avance.



Ces équipements, qui font partie d'un ensemble de dix sous-stations, doivent permettre de stabiliser le réseau irakien, d'améliorer son efficacité et de faciliter l'interconnexion avec le réseau de la Jordanie.



Une fois les dix sous-stations achevées, le système de transmission irakien sera en mesure de transmettre 2200 MVA (megavoltampères) supplémentaires, suffisants pour alimenter environ 300 000 foyers.



Le ministre irakien de l'Électricité a souligné l'importance de cette collaboration pour moderniser le réseau national et répondre à la demande croissante en électricité.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.