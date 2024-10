Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: mise en service d'une centrale en Pologne information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - GE Vernova et PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) ont annoncé le début des opérations commerciales de la centrale électrique à cycle combiné PGE Gryfino Dolna Odra d'une capacité de 1,4 GW en Pologne.



GE Vernova a fourni deux blocs de 683 MW, comprenant une turbine à gaz GE Vernova 9HA.01 et une turbine à vapeur STF-D650.



En plus de l'équipement, un contrat de service de 12 ans a été signé pour assurer la gestion du projet, la formation et l'entretien, renforçant la performance opérationnelle de la centrale.



Cette nouvelle centrale vise à remplacer des unités au charbon inefficaces, contribuant ainsi à la stratégie de décarbonisation de PGE. Elle soutiendra aussi la transition vers une production d'énergie plus durable, alors que le pays prévoit de réduire sa dépendance au charbon.







