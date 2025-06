GE Vernova: mise en service à la centrale de Tehri, en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui la mise en service de la première des quatre unités à vitesse variable de 250 mégawatts (MW) de la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Tehri, propriété de THDC India Limited, qui fait partie du complexe hydroélectrique de Tehri.



Grâce à cette extension de 1 gigawatt (GW), le complexe atteindra une capacité de production de 2,4 GW et deviendra ainsi le plus grand complexe hydroélectrique d'Inde.



Le réservoir du projet contribuera également à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable hors mousson de l'État de l'Uttarakhand, où il est situé.



' Grâce à ce projet, Tehri deviendra la première centrale électrique d'Inde à utiliser la technologie de pompage-turbinage à vitesse variable et la centrale hydroélectrique la plus moderne du pays ', a assuré Frédéric Ribieras, dirigeant de la branche hydroélectricité de GE Vernova.







