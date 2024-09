Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: lance un nouvel onduleur de 2000 volts information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce le lancement de son nouvel onduleur de 6 MVA et 2000 V à courant continu, avec une installation pilote prévue en Amérique du Nord pour début 2025.



Cet onduleur, destiné aux fermes solaires, vise à réduire les coûts de l'énergie solaire et à améliorer l'évolutivité des installations.



Grâce à une architecture de 2000 V en courant continu, il augmente la production d'énergie de 30 % tout en réduisant les coûts d'exploitation.



GE Vernova collabore avec Shoals Technologies Group et un fournisseur de modules photovoltaïques pour ce projet.





