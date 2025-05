GE Vernova: la filiale indienne investit 16 M$ information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa filiale GE Vernova T&D India investira environ 16 millions USD pour renforcer sa présence industrielle et d'ingénierie en Inde dans les technologies de réseau électrique avancées.



Ce plan prévoit une nouvelle ligne de production à Chennai (Pallavaram) et un centre d'ingénierie et de test à Noida.



Ces infrastructures permettront de fabriquer et tester des équipements essentiels à la stabilité des réseaux et à l'intégration des énergies renouvelables.



Le site de Noida ouvrira fin 2025, celui de Chennai début 2027. Cette initiative s'inscrit dans le plan mondial d'investissement de 4 milliards USD d'ici 2028 et soutient la stratégie ' Asia for Asia ' de GE Vernova.







