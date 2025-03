GE Vernova: jalon majeur pour la flotte de turbines H-Class information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que sa technologie de turbine à gaz H-Class a dépassé les 3 millions d'heures de fonctionnement commercial sur 116 unités dans le monde, avec une capacité équivalente à l'alimentation de plus de 50 millions de foyers américains.



Depuis son lancement en 2016, la flotte HA (soit les turbines à gaz à haute efficacité de GE Vernova,) a généré plus de 67 GW d'électricité, contribuant à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à l'intégration des énergies renouvelables.



Les turbines HA peuvent fonctionner avec jusqu'à 50 % d'hydrogène et être couplées à des solutions de captage du carbone.



GE Vernova a récemment annoncé un investissement de plus de 160 millions de dollars dans son usine de Greenville pour augmenter sa capacité de production et répondre à la croissance de la demande en électricité.







