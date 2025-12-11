GE Vernova fournira des turbines à la Roumanie ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de GE Vernova GEV.N , société de services publics américaine, chutent de 1,7 % à 712 dollars avant la mise sur le marché

** La société signe un accord avec Public Power Corporation Renewables pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 14 de ses turbines de 6,1 mégawatts (MW) pour un parc éolien en Roumanie

** Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement d'un accord antérieur portant sur la fourniture de 23 turbines de GEV, annoncé en septembre 2024

** Co prévoit que le projet fournira suffisamment d'énergie pour alimenter l'équivalent d'environ 38 000 foyers

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 119,8 % depuis le début de l'année