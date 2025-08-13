 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Vernova: extension de l'accord de coopération avec l'autrichien Asta
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 12:30

(Zonebourse.com) - Asta Europe a annoncé mercredi avoir conclu un accord de coopération sur le long terme avec GE Vernova, renforçant ainsi leur collaboration déjà bien établie dans le domaine de la transition énergétique.

Dans le cadre de l'accord, le groupe autrichien fournira chaque année aux sites européens de GE Vernova plusieurs milliers de tonnes de composants de haute précision personnalisés appelés 'conducteurs transposés en continu' (CTC) qui seront destinés à la fabrication de transformateurs de grande taille.

Les 'CTC' sont constitués de conducteurs rectangulaires isolés par un film, assemblés puis généralement entourés de plusieurs couches de matériau isolant.

Ils seront produits sur le site d'Asta en Autriche.


Valeurs associées

GE VERNOVA
657,400 USD NYSE +0,96%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

